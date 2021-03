Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein gefahren und Polizisten angeschwindelt

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Montag eingehandelt. Der 26-Jährige steht im Verdacht, mit einem Auto am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen zu haben, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Vermutlich um dies zu vertuschen, schwindelte er außerdem die Einsatzkräfte an.

Als Polizeibeamte gegen 0.45 Uhr im Asternweg auf den Pkw aufmerksam wurden, saß der junge Mann auf dem Fahrersitz; der Motor des Wagens lief. Während die Streife wendete, um Fahrzeug und Fahrer zu überprüfen, wurde das Auto noch ein Stück nach vorne bewegt.

Bis die Polizisten am Pkw ankamen, war der junge Mann bereits ausgestiegen. Er behauptete, sein Begleiter habe den Wagen gesteuert. Erste Überprüfungen ergaben, dass der 26-Jährige gerade erst dabei ist, seinen Führerschein zu machen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell