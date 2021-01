Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Zusammenstoß mit drei Rehen

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit drei Rehen ist in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Mitternacht auf der Landstraße nach Schallodenbach. Durch die Kollision mit den Wildtieren entstand Sachschaden am Fahrzeug des 70-Jährigen. Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 1.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß sprangen die Rehe in den Wald davon. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell