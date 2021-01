Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall an unbeschranktem Bahnübergang

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Katzweiler (ots)

Ein leichtverletzter Pkw-Fahrer sowie Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls an einem unbeschrankten Bahnübergang in Katzweiler. Ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr mit seinem Fahrzeug die B 270 aus Richtung Hirschhorn kommend und wollte in der Ortslage Katzweiler den unbeschrankten Bahnübergang in Richtung Schafmühle überqueren. Hierbei übersah eine herannahende Regionalbahn, sodass es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Schienenfahrzeug kam. Der 68-Jährige zog sich hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Vierzehn im Zug befindliche Personen wurden nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Sowohl der Schienenverkehr, als auch die Bundesstraße, waren für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Für die Fahrgäste des Zuges wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn befand sich vor Ort. |pvd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell