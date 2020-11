Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Raubüberfall auf LKW-Fahrer

WürselenWürselen (ots)

Heute Morgen (03.11.2020) zwischen 7.50 Uhr und 9 Uhr überfielen bislang unbekannte Tatverdächtige einen Lkw-Fahrer im Bereich der Straße Am Weiweg. Sie fesselten diesen und sperrten ihn in einen mitgeführten weißen Kastenwagen ein. Einer der Tatverdächtigen fuhr danach mit diesem Kastenwagen (ähnlich Mercedes Benz Sprinter) und der andere mit dem Lkw des Opfers (7,5 t) in den Brückweg. Dort luden Sie die Ladung in einen bereitgestellten baugleichen Lkw um. Anschließend ließen sie das Opfer auf der Laderampe seines Lkw gefesselt zurück. Die Tatverdächtigen flüchteten mit ihren beiden Fahrzeugen über die Krefelder Straße in Richtung Aachen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen in den Bereichen Am Weiweg oder Brückweg gemacht haben. Hinweise bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 0241 - 9577 31501 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (fp)

