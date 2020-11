POL-AC: Aufmerksamer Geschädigter beobachtete Fahrraddieb - Festnahme

Polizei Aachen

Gestern Abend (02.11.2020) gegen 21 Uhr machte sich ein Fahrraddieb an einem Pedelc im Bereich der Viktoriaallee zu schaffen, welches an einem Fahrradständer angeschlossen war. Der Eigentümer des Fahrrades beobachtete dies zufällig und sprach den 27-jährigen Tatverdächtigen an. Der Dieb ließ das Fahrrad stehen und flüchtete über die Oppenhoffallee bis zur Oranienstraße. Dort versteckte er sich in einem Hinterhof. Polizisten durchsuchten den Hof und fanden den polizeibekannten Tatverdächtigen unter einem Anhänger. Es erfolgten die Festnahme und der Transport zur Wache. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (fp)

