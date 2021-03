Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand eines Mehrfamilienhauses

Kaiserslautern (ots)

In der Kaiserslauterer Innenstadt geriet am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die anwesenden Bewohner konnten alle selbstständig das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Das Haus kann nach Abschluss der Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht benutzt werden. Die meisten Bewohner kamen bei Bekannten unter, den anderen stellte die Stadtverwaltung eine Bleibe für die Nacht zur Verfügung. Die Feuerwehr war mit 39 Einsatzkräften vor Ort. Weiterhin kümmerte sich der Rettungsdienst mit neun Sanitätern und einem Notarzt um die Anwohner. Die Brandursache ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell