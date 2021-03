Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw streift Pkw - Spiegel kaputt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Autobesitzer, dessen Fahrzeug am Montagnachmittag in der Mannheimer Straße beschädigt wurde. An dem Pkw müsste der linke Seitenspiegel demoliert sein. Der Halter wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Ein Lkw-Fahrer teilte der Polizei mit, dass er gegen 15.30 Uhr durch die Mannheimer Straße stadtauswärts gefahren war. Als er an der Kreuzung zur Daennerstraße anhalten musste, sei er von einem anderen Verkehrsteilnehmer angesprochen worden. Dieser habe ihn darauf hingewiesen, dass er kurz zuvor mit dem Auflieger seines Lkw einen geparkten Wagen im Vorbeifahren gestreift habe.

Der Lkw-Fahrer hatte den Anstoß nicht bemerkt; er fuhr daraufhin zurück zur mutmaßlichen Unfallstelle, konnte aber nur noch sehen, wie gerade ein Pkw von der fraglichen Parkbucht in Höhe eines Blumenhauses losfuhr. An dem Fahrzeug war der Seitenspiegel kaputt. Der Wagen verschwand und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. |cri

