POL-REK: 210214-1 Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich ein 27-Jähriger schwer - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Autofahrer fuhr rückwärts aus einer Einfahrt, querte die Fahrbahn und fuhr eine angrenzende Böschung herab. Der Wagen überschlug sich, der Fahrer verletzte sich schwer. Am Freitag (12.Februar) gegen 19.30 Uhr setzte sich ein 27-Jähriger an das Steuer eines Autos und lenkte dies rückwärts aus der Einfahrt. Anschließend querte er die Fahrbahn der Bleistraße (Landesstraße 181) und fuhr rückwärts weiter, eine Böschung hinunter. Der Wagen überschlug sich und kam etwa 5-6 Meter tiefer auf einem Weg zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 27-Jährige alkoholisiert gewesen sein könnte. Ein Arzt entnahm dem Mann zwei Blutproben. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Angehörige kümmerten sich um das beschädigte Fahrzeug.(cb)

