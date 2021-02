Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210212-3: Polizeihunde stellten Einbrecher - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Täter haben sich am späten Donnerstagabend (11. Februar) auf das Gelände des Corona-Testzentrums an der Humboldtstraße begeben und dort Container aufgebrochen. Gegen 23:30 Uhr meldete eine Zeugin (23) bei der Polizei einen Mann, der sich auf dem umfriedeten Gelände des Corona-Testzentrums aufhielt. Der 23-Jährigen kam die Situation verdächtig vor, so dass sie auf das Eintreffen der Polizisten wartete und den Mann beobachtete. Als der erste Streifenwagen eintraf, ergriffen zwei Männer die Flucht, kletterten über den Zaun und liefen in Richtung Nordfriedhof davon. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und fanden die beiden mit einem Diensthund. Sie hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Beamte nahmen die beiden, bereits polizeilich in Erscheinung getretenen, Männer vorläufig fest. Durch den Einsatz des Diensthundes wurden beide verletzt und im Anschluss medizinisch versorgt. Sie hatten zuvor versucht einen Bürocontainer aufzubrechen, bei einem weiteren gelang ihnen der Aufbruch. Aus diesem Container stellten sie Elektroheizungen zum Abtransport bereit. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (akl)

