Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210212-1: Brand in Autowerkstatt und Schreinerei - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Am Donnerstagabend (11. Februar) gegen 17:15 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer Autowerkstatt in der Daimlerstraße. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand die Gewerbeeinheit bereits im Vollbrand. Das Feuer schlug auf das angrenzende Gebäude über, in dem sich eine Schreinerei befand. Die Kfz-Werkstatt brannte komplett aus, auch in der Schreinerei entstand erheblicher Schaden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (bb)

