Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210211-1: Diebe brachen Reifenlager auf - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10. Februar) Reifensätze entwendet. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr brachen die unbekannten Täter ein Reifenlager einer Werkstatt an der Renault-Nissan-Straße auf. Aus einem Container, der als Lager für die Reifen diente, entwendeten die Tatverdächtigen etwa 20 Reifensätze mit jeweils vier Kompletträdern. Zuvor flexten sie das Schloss des Containers auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde und fragen: " Wer hat die Tat beobachtet oder verdächtige Geräusche wahrgenommen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Renault-Nissan Straße bemerkt?" Sachdienliche Hinweise geben Sie dem Kriminalkommissariat 23 bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 bekannt. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell