Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210210-2: Zeuge meldete Automatenaufbrecher - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (10. Februar) haben drei jungen Männer versucht einen Fahrscheinautomaten aufzubrechen. Gegen 02:15 Uhr wachte ein 43-jähriger Zeuge durch laute Geräusche auf der Kierberger Straße am Kaiserbahnhof auf. Als er aus dem Fenster sah, nahm er drei junge Männer wahr, die versuchten, abwechselnd den Fahrkartenautomaten zu öffnen. Er informierte die Polizei. Als die ersten Polizeibeamten wenige Minuten später eintrafen, flüchtete das Trio beim Erblicken des Streifenwagens. Während der Fahndung im Nahbereich konnten zwei Personen, die der Personenbeschreibung des Zeugen entsprachen, auf der Kierberger Straße wahrgenommen werden. Als diese die Polizeibeamten bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht in einen Garten eines Einfamilienhauses. Die Polizisten konnten einen der Flüchtenden in einem Dornengebüsch stellen. Den 17-Jährigen nahmen die Beamten zunächst mit zu einer Polizeiwache. Da er sich auf der Flucht Verletzungen an den Händen zugezogen hatte, wurden diese im Krankenhaus versorgt. Im Anschluss nahm ihn nach einer Personalienfeststellung sein Vater in Empfang. Angaben zum Sachverhalt wollte der 17-Jährige nicht machen. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die die Tat oder die drei jungen Männer auf der Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 23 zu wenden. (akl)

