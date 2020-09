Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen am Steuer

Wenden (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch (2. September) gegen 21.10 Uhr auf der Koblenzer Straße in Gerlingen haben Beamte einen unter Drogeneinfluss stehenden Pkw-Fahrer angehalten. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Wagen die Straße in Richtung Rothemühle. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizisten Anzeichen auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln fest: Seine Pupillen waren sehr lichtunempfindlich und vergrößert. Ein angebotener freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Zur Blutprobenentnahme nahmen ihn die Beamten mit auf die Wache. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

