POL-RZ: Gegenverkehr missachtet - Zeugen gesucht

Gegenverkehr missachtet - Zeugen gesucht

Ratzeburg

19. August 2020 - Kreis Stormarn - 18.08.2020 - Bad Oldesloe

Am 18. August 2020 gegen 07:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Reimer-Hansen-Straße in die Mewesstraße in Bad Oldesloe.

Eine 35-jährige Frau aus Sülfeld fuhr mit einem hellblauen Peugeot die Mewesstraße vom Kurpark kommend in Richtung Berliner Ring. An der Einmündung der Reimer-Hansen-Straße bog ein entgegenkommender Mini Cooper plötzlich nach links ab und missachtete dabei den Vorrang der Peugeot-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau aus und geriet dabei ins Schleudern. Dabei verletzte sie sich leicht an der Schulter. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Der Mini-Fahrer fuhr in unbekannte Richtung weiter. Sein Alter wurde auf Mitte dreißig geschätzt.

Der PKW, dessen Kennzeichen unbekannt ist, wird wie folgt beschrieben:

- Mini Cooper

- dunkler Lack (evtl. Schwarz)

- mit orangenen Folienstreifen beklebt

- silberne Scheinwerfereinfassungen

Die Polizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen PKW oder Fahrer machen?

Hinweise bitte an das Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0.

