POL-OE: Vorfahrt missachtet - Zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (1. September) gegen 7.15 Uhr auf der L 539 in Altfinnentrop sind zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt worden. Zunächst befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Pkw den Kapellenweg und wollte nach links, auf die Attendorner Straße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 40-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei beide Frauen verletzt wurden. Sie wollten sich eigenständig in ärztliche Behandlung geben. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Neben der Polizei war die Feuerwehr im Einsatz, da Betriebsstoffe aus einem der Fahrzeuge ausliefen.

