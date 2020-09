Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Drogen am Steuer

Drolshagen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstag (1. September) gegen 16.15 Uhr ist ein 41-jähriger Pkw-Fahrer positiv auf Betäubungsmittel getestet worden. Beamte hielten ihn auf der Hauptstraße in Drolshagen-Hützemert an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Merkmale, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten: Seine Bindehäute waren gerötet und die Augen glasig. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin. Zur Blutentnahme begleitete er die Polizisten auf die Polizeiwache. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige geschrieben.

