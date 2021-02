Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210210-1: Verkehrsdienstbeamte überprüften Autofahrer - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 33-Jähriger geriet in den Fokus der Polizisten. Eine versuchte Flucht scheiterte. Es folgen zahlreiche Anzeigen.

Eine Polizistin und ein Polizist des Verkehrsdienstes sahen am Dienstagmittag (09. Februar) gegen 13:30 Uhr einen grauen Wagen mit Schleidener Kennzeichen auf der Kölner Straße in Höhe der Bonnstraße. Sie entschieden sich, den Fahrer zu überprüfen. Als der Fahrer das bemerkte, beschleunigte er den Wagen und steuerte einen umzäunten Parkplatz gegenüber der Agentur für Arbeit an. Der Mann verließ den Wagen und lief davon. Er überquerte dabei mehrfach die vielbefahrene Kölner Straße und gefährdete mehrere Auto- und LKW-Fahrer, die stark abbremsen mussten und durch lautes Hupen auf sich aufmerksam machten. Den Flüchtenden (33) stellten die nacheilenden Polizisten wenige hundert Meter weiter. Der 33-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besaß keine Fahrerlaubnis. Zudem war er unerlaubt mit dem Wagen seines Arbeitgebers unterwegs. Nach der Blutprobenentnahme erhielt der Arbeitgeber Bescheid über den Abstellort des Wagens. Die Beamtin und der Beamte fertigten im Anschluss Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Verstöße. (bm)

