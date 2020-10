POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Brand eines Einfamilienhauses++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++Einbrüche in Emden++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++Tote Katzen aufgefunden++

Ditzumerverlaat - Brand eines Einfamilienhauses

Ditzumerverlaat - Am 26.10.2020 meldeten Anwohner gegen 17:00 Uhr den Brand eines leerstehenden Wohngebäudes in der Straße Ditzumerverlaat. Aus bislang nicht geklärter Ursache gerieten ein angrenzender Holzschuppen und der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Schadenshöhe im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Emden - Am 26.10.2020, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde ein schwarzer Renault Clio auf einem Parkplatz in der Osterstraße beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den parallel zur Fahrbahn geparkten Pkw am linken Seitenspiegel und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Einbrüche in Werkstatt und Bestattungsunternehmen

Emden - In dem Zeitraum von Samstag, 24.10.2020, 15:00 Uhr, bis Montag, 26.10.2020, 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Autowerkstatt in der Dithmarscher Straße. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten und erbeuteten hier eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit zwischen Freitag, 23.10.2020, 18:30 Uhr, und Montag, 26.10.2020, 06:30 Uhr, in ein Bestattungsunternehmen im Zweiten Polderweg. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über eine Tür in die Büroräume und entwendeten hier eine vierstellige Bargeldsumme und ein Tablet. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Leer - Am 26.10.2020, um 13:00 Uhr, kam es auf der Nettelburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Rollerfahrerin aus Rhauderfehn befuhr die Nettelburger Straße von der Papenburger Straße kommend in Richtung Stintricker Straße. Ein 63-Jähriger aus Leer fuhr rückwärts mit seinem Pkw Mitsubishi von einem Grundstück auf die Nettelburger Straße und übersah die Rollerfahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Die 16-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt zur Kontrolle in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bunde - Tote Katzen aufgefunden

Bunde - Am gestrigen Tag entdeckte eine Spaziergängerin gegen 13:20 Uhr drei tote Katzen in einem Gebüsch am Sielweg. Diese waren dort offensichtlich abgelegt worden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und das zuständige Veterinäramt informiert. Durch das Veterinäramt wurde eine Untersuchung der Kadaver zur Ermittlung der Todesursache veranlasst. Das Ergebnis dieser Untersuchung steht noch aus. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

