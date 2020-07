Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Kostenlose Fahrradcodieraktion der Polizei

Neukirchen-Vluyn (ots)

Der Fahrraddiebstahl nimmt in der Kriminalstatistik einen großen Raum ein. Ein Mittel, dieser Entwicklung entgegen zu wirken, ist das Codieren von Fahrrädern. Bezirksdienstbeamte der Polizeiwache Neukirchen-Vluyn codieren am Mittwoch, 15.07.2020, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, an der Polizeiwache Neukirchen-Vluyn, Niederrheinallee 130, kostenlos Fahrräder.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten darum, Ausweis und Kaufunterlagen mitzubringen.

