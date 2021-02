Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210209-2: Ermittler suchen Zeugen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Montag (08. Februar) einen 30-Jährigen in seiner Wohnung ausgeraubt. Bei dem 30-Jährigen klingelte es gegen 15:15 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Kapfenberger Straße. Er öffnete und zwei ihm unbekannte Männer standen vor der Wohnungstür. Der 30-Jährige versuchte noch die Wohnungstür zu schließen, wurde dann aber durch einen der Männer mit einem waffenähnlichen Gegenstand geschlagen. Er stürzte auf den Boden seines Wohnungsflures und erfuhr noch weitere Schläge durch die Tatverdächtigen. Einer der Männer bedrohte den 30-Jährigen mit einem Messer und fragte nach Wertgegenständen. Die beiden Männer nahmen diese an sich und flüchteten. Eine 16-jährige Zeugin sah die Männer. Diese schlossen die Fahrradschlösser ihrer angeketteten Fahrräder auf und fuhren in Richtung Hubert-Prott-Straße davon. Die beiden Männer verletzten den 30-Jährigen leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankhaus.

Der erste Täter war etwa 35 Jahre alt, 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat kurzes blondes Haar und trug eine grüne Jacke. Der zweite Täter war etwa 20 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Auch er hatte kurzes blondes Haar und ein von Akne gezeichnetes Gesicht. Beide sollen bei der Flucht einen Rucksack in Erdtönen mitgeführt haben.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, die die beiden Männer vor oder nach der Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

