Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210208-3: Zeugen nach Mülltonnenbrand gesucht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen ist eine Mülltonne in Brand geraten und durch die Hitzeentwicklung ein daneben stehender Wagen beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmorgen (07. Februar) um 07:40 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Carl-Schurz-Straße ausgerückt. Dort am Gebäude einer ehemaligen Metzgerei brannte die Mülltonne komplett nieder und hinterließ Rußschäden an der Gebäudewand, in der Lüftungsanlage der Metzgerei sowie an einem abgestellten Audi.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell