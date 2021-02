Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210208-1: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte erhielten einen Hinweis auf Verstöße gegen geltendes Recht und stießen auf eine Gruppe junger Leute, die gemeinsam Betäubungsmittel und Alkohol konsumierten.

Am Freitagabend (05. Februar) erhielten Streifenbeamte gegen 21:00 Uhr einen Einsatz wegen festgestellter Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz auf dem Friedensweg. Vor Ort stellten die Beamten sieben Personen fest, die unter anderem Alkohol und Betäubungsmittel konsumierten. Ein Mann und eine Frau ergriffen sofort die Flucht. Einem Beamten gelang es, die Frau (24) an der weiteren Flucht zu hindern. In ihrer mitgeführten Bauchtasche befanden sich zwar keine Ausweispapiere, dafür aber mehrere leere Schnellverschlusstütchen, ein Beutel mit insgesamt 48 Ecstasy-Tabletten, zwei Mobiltelefone und Bargeld in kleiner Stückelung. Die Ausrede der Dame kam spontan nach erfolgter Belehrung: Die Beutel stammen von Sammelbildern und die Tabletten habe sie zuvor in Köln gefunden. Die Beamten ließen sich nicht überzeugen und sie suchten zwecks Identitätsfeststellung zusammen die Wohnanschrift der 24-Jährigen auf. Dort roch es verdächtig nach Marihuana und den Beamten wurde ein weiterer Beutel mit 21 Gramm Marihuana ausgehändigt.

Die 24-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Gegen die sechsköpfige Gruppe wird zudem ein Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung eingeleitet, da die Mindestabstände und die Kontaktbeschränkungen (Anzahl der Personen und Haushalte) nicht eingehalten worden sind. (bm)

