POL-PPWP: Taschendieb nutzt Gelegenheit

Ein Taschendieb hat am Mittwochmittag in einem Geschäft am Fackelrondell zugeschlagen.

Wahrscheinlich beim Stöbern in der Ware ließ eine 74-Jährige ihre Handtasche für kurze Zeit unbeaufsichtigt neben sich auf dem Boden stehen. Diesen Moment nutzte der Dieb und griff sich den Geldbeutel - und mit ihm circa 200 Euro Bargeld und den Personalausweis.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Taschen-Nutzerinnen und -Nutzer: Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt! Das gilt insbesondere an Orten, an denen fremde Menschen in Ihrer Nähe sind. Dieben genügt ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit - und schwupps, haben sie sich den Geldbeutel geschnappt, ohne dass Sie es mitbekommen. |elz

