POL-REK: 210208-2: Verdächtigen nach Einbruchsversuch gestellt - Bergheim

Ein Zeuge bemerkte einen Einbruch in das Nachbarhaus und informierte die Polizei. Die Beamten konnten einen von zwei Tatverdächtigen noch am Tatort antreffen.

Der Hinweis des Zeugen ging am Sonntagabend (07. Februar) gegen 20:45 Uhr bei der Polizei ein. Zwei männliche Täter haben seinen Angaben zufolge versucht, in ein Nachbarhaus in der Max-Born-Straße einzubrechen. Polizisten trafen am Dänischen Weg auf zwei Tatverdächtige, die sofort die Flucht ergriffen. Einen 44-Jährigen konnten die Beamten stellen. Er führte diverses Einbruchswerkzeug mit sich, welches sichergestellt worden ist. Am Haus befanden sich Einbruchspuren an der Hauseingangstür. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen des Kriminalkommissariates 13 in Hürth. Weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruchsversuch oder der Identität des weiterhin flüchtigen Täters machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

