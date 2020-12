Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Freitag wurden Einbrüche in einem Kleingartenverein an der Straße "Im Gewerbepark" festgestellt. Unbekannte hatten mehrere Lauben aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen.

Mehrere Garagen wurden in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen. Die Einbrecher waren an der Eupenstraße und an der Schützenstraße unterwegs und haben mindestens acht Garagen beschädigt oder aufgebrochen. Sie nahmen Fahrräder, Werkzeuge und einen Hundeanhänger mit und flohen unerkannt.

An der Heimannstraße haben Unbekannte am Samstagnachmittag ein Fenster einer Wohnung an der Heimannstraße aufgehebelt und sind in die Zimmer eingestiegen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und Schränke und flüchteten unerkannt mit erbeutetem Geld und Parfum.

Castrop-Rauxel:

Durch ein aufgebrochenes Fenster verschafften sich am Sonntagnachmittag Unbekannte Zutritt zu einem Haus am Fuchsweg. Sie durchsuchten die Zimmer und Schränke und entkamen mit Schmuck, den sie erbeutet haben.

Dorsten:

Am Sonntag um 17.50 h hörten Anwohner der Händelstraße einen lauten Knall und sahen anschließend drei junge Männer, die von einem Zigarettenautomaten wegrannten. Wie sich herausstellte, war der Automat aufgesprengt worden. Ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Gladbeck:

Nachdem sie eine Balkontür an der Hegestraße aufgehebelt haben, drangen Unbekannte am Freitagnachmittag in die Wohnung ein. Vorher waren die Rollläden hochgeschoben worden. Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer und entkamen unerkannt. Was sie mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Ein Kindergarten an der Josefstraße wurde am Wochenende Ziel von Einbrechern. Die Unbkeannten brachen ein Fenster auf und stiegen ein. Sie nahmen Bargeld aus den Räumen mit und flüchteten.

Haltern am See:

Zwei Unbekannte flüchteten am Samstag gegen 18.00 Uhr, nachdem sie offensichtlich versucht hatten, eine Tür eines Hauses an der Gildenstraße aufzubrechen. Der Bewohner des Hauses hörte Lärm und sah dann die zwei Personen durch den Garten weglaufen.

Herten:

Durch eine aufgehebelte Wohnungstür betraten Einbrecher eine Wohnung an der Hertener Straße. Die Unbekannte durchwühlten am Freitagnachmittag die Zimmer und flüchteten. Was sie mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell