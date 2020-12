Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Randalierer beleidigt und bespuckt Polizisten

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Ein 40-jähriger Randalierer aus Datteln musste am Freitag in Gewahrsam genommen werden, nachdem er gegen 22.20 h an der Ohmstraße randalierte, beleidigte, herumschrie und Widerstand leistete. Anwohner hatten die Polizei gerufen. Beim Transport im Streifenwagen streifte sich der betrunkene Randalierer den Mund-Nasen-Schutz ab und hustete absichtlich die eingestzten Beamten an. Dabei äußerte er, dass er Corona habe. Den Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen. Eine Corona-Infektion des Mannes hat sich bislang nicht bestätigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell