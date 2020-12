Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mutmaßliches Diebesquartett mit Weihnachtsbaum erwischt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Zeugen meldeten in der Nacht zu Samstag um 00.40 h, dass sich vier junge Leute, drei Frauen und ein Mann, am Zaun eines Weihnachtsbaum-Verkaufsstandes an der Hochstraße randalieren würden. Als die Beamten eintrafen waren die Vier mit einem Weihnachtsbaum vom Tatort weggelaufen. Die Polizisten trafen an der Münsterstraße auf den jungen Mann, der den Weihnachtsbaum trug. Eine seiner Begleiterinnen versuchte noch, sich vor der Polizei zu verstecken. Wie sich herausstellte, hatten die Vier den Baum aus dem umzäunten Verkaufsstand mitgenommen. Die vier Waltroperinnen (18, 19 und 20 Jahre alt) und der 19-jährige Hamburger, mussten den Weihnachtsbaum wieder zurückbringen. Alle vier hatten Alkohol getrunken. Die jungen Leute erwartet jetzt ein Strafverfahren.

