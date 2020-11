Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Glasscheibe am Buswartehäuschen zerstört.

LauenauLauenau (ots)

(He.) Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. In der Zeit vom 17.11.2020 von 16:00 Uhr bis zum 18.11.2020 05:55 Uhr wurde in Lauenau auf der Coppenbrügger Landstraße auf Höhe der Albert-Schweizer-Schule eine Glasscheibe des dortigen Buswartehäuschens zerstört. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Es könnte sein, das sich im angegebenen Zeitraum Personen dort aufgehalten haben, die in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken haben, da im Umfeld der Bushaltestelle Leergut gefunden wurde. Daher die bitte der Polizei, an mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, um den oder die Täter dieser Zerstörung zu ermitteln. Polizei Bad Nenndorf 05723/94610.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell