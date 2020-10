Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Zwei Autos auf Parkplatz eines Gartencenters mutwillig zerkratzt; Geschädigter und Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Hauptstraße, gegenüber des Hauptfriedhofs, wurden am Samstagvormittag, zwischen 10.50-11.15 Uhr, zwei Autos von einem unbekannten Täter mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An einem blauen Opel Insignia entstand dabei ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000.- Euro. Neben dem Opel war ein rotes Auto geparkt, das ebenfalls zerkratzt worden war, dessen Fahrer aber weiterfuhr. Über die Fahrzeugmarke und den Fahrer liegen den Unfallfluchtermittlern keine Informationen vor. Dieser Mann, sowie Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

