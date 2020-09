Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist am Bahnsteig

Reutlingen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am gestrigen Abend (08.09.2020) gegen 23:15 Uhr am Reutlinger Hauptbahnhof gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein 27-jähriger Mann zunächst auf Bahnsteig eins entblößt und anschließend an seinem Glied manipuliert haben. Eine Reisende beobachtete den Vorfall und wählte daraufhin den Polizeinotruf. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den zwischenzeitlich geflüchteten deutschen Tatverdächtigen kurz darauf im Rahmen einer Fahndung antreffen und unterzogen ihn einer Personenkontrolle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seinen Weg wieder fortsetzen. Der im Landkreis Reutlingen wohnhafte 27-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung rechnen. Zeugen, sowie eventuelle Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell