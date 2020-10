Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Wiesloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung Schillerstraße/Heidelberger Straße wurde ein 23-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Eine 51-jährige Opel-Fahrerin wollte gegen 6.40 Uhr von der Schillerstraße in die Heidelberger Straße stadtauswärts einbiegen und übersah dabei den vorüberfahrenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der junge Mann stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 2.000.- Euro.

