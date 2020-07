Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Tier ausgewichen

Bad Sassendorf (ots)

Sonntag (19.Juli), gegen 12 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Berliner mit seinem Wagen die Soester Straße (L856) von Erwitte aus kommend in Richtung Soest. Nach eigenen Angaben wechselte plötzlich ein Kleintier die Straßenseite, worauf er auswich und mit seinem Wagen in dem Graben landete. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Angaben über ein verletztes oder getötetes Tier liegen hier nicht vor. (reh)

