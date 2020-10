Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Am Friedrichsplatz zu schnell unterwegs und Kontrolle über das Auto verloren; Unfall mit hohem Schaden

Mannheim (ots)

Offenbar zu schnell unterwegs war am späten Freitagabend ein 22-jähriger VW-Fahrer, der gegen 23.30 Uhr vom Friedrichsplatz in Richtung Augustaanlage fuhr. Kurz nach der Einmündung zur Friedrich-Karl-Straße kam er auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von über 15.000.- Euro. Der Verursacher will einem Fußgänger ausgewichen sein, was mehrere Zeugen nicht bestätigten und dem 22-Jährigen widersprachen. Bei einer Überprüfung stellten die unfallaufnehmenden Beamten abgefahrene Reinen an dem bereits in die Jahre gekommenen Fahrzeug des 22-Jährigen fest. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell