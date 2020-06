Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Unfallflucht im Wasserlooser Weg

Flensburg (ots)

Samstagnachmittag (20.06.20) gegen 14:40 Uhr ist es im Wasserlooser Weg in Flensburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein beteiligter weißer VW-Bus älteren Baujahres wird gesucht.

Die Fahrerin eines Volkswagens fuhr vom Goldregen nach rechts in den Wasserlooser Weg. Da sie sich an der Straßenbeschilderung orientieren musste, hielt sie ihren Wagen kurz an. Beim Wiederanfahren wurde sie von dem weißen VW-Bus touchiert, der an ihrem Auto vorbeifuhr.

Es entstand ein Schaden an der Fahrerseite. Der VW-Bus fuhr weiter. Der Fahrer wird gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres zu melden (Tel.: 0461 - 484 0).

