Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210212-4: Diebe luden Quad in Transporter - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat die Diebe bei der Tat Freitagmorgen (12. Februar) gesehen und die Polizei verständigt.

Ein Anwohner der Kurfürstenstraße wurde gegen 01:00 Uhr durch laute Geräusche aufmerksam. Er sah auf der Straße sechs junge Männer, die ein oliv-grünes Quad in einen weißen Transporter luden. Ein weiteres Quad stand hinter dem Transporter in einer Garageneinfahrt. Als die Täter feststellten, dass der Zeuge sie bemerkt hatte, flüchteten zwei Personen zu Fuß, die weiteren vier in dem weißen Kastenwagen. Alle Diebe waren 18 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer der beiden zu Fuß flüchtenden Täter trug eine rote Jacke und eine schwarze Hose. Alle Komplizen waren komplett schwarz gekleidet. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Quad-Dieben geben? Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich der Kurfürstenstraße verdächtige Personen oder das Fahrzeug gesehen? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

