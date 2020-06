Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, LK VG

Anklam (ots)

Am späten Nachmittag des 03.06.2020 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B109 in der Ortslage Ducherow bei Anklam, wodurch drei Personen verletzt wurden. Ein PKW Opel befuhr die Bundesstraße in Richtung Pasewalk und kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte rechtsseitig mit einem Baum, wodurch die 67-jährige Beifahrerin eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Sie musste durch die Kameraden der Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das Greifswalder Klinikum geflogen werden. Der 70-jährige Fahrer und 11-jähriger Enkel, welcher sich auf der Rücksitzbank befand, wurden leichtverletzt in das Pasewalker Klinikum verbracht. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige. Glücklicherweise konnten alle Unfallbeteiligten schnellstmöglich medizinisch versorgt werden, da sich zufällig ein Notarzt wenige Meter vom Unfallort entfernt befand. Am PKW entstand ein Totalschaden von ca. 10.000 Euro. Die Bundesstraße 109 musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

