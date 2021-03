Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut beim Einbruch erwischt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei am Montagabend einen Einbrecher geschnappt. Der 23-jährige Mann wurde gegen 21 Uhr gestellt, nachdem er in die Räume eines leerstehenden Gebäudes in der Pariser Straße eingedrungen war.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, weil er auf den Mann aufmerksam geworden war, der gerade die Eingangstür eintrat und sich so unbefugt Zugang zum Gebäude verschaffte. Die ausgerückten Streifen konnten den Tatverdächtigen beim Verlassen des Gebäudes antreffen und festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Wie sich herausstellte, hat der Mann schon im Februar versucht das Gebäude zu betreten (wir berichteten: https://s.rlp.de/PU8kv ) und wurde auch damals schon auf frischer Tat geschnappt.

Der 23-Jährige wurde zur Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen, anschließend wurde er vorsorglich in Gewahrsam genommen. Ob etwas durch den Mann entwendet wurde, ist noch nicht klar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

