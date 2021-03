Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen - Unfall gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Merkurstraße fiel den Beamten auf, dass der 22-Jährige alkoholtypische Ausfallerscheinungen hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. 1,85 Promille lautete das Testergebnis. Des Weiteren fiel den Beamten frische Unfallschäden an dem blauen VW Jetta auf. Auf Nachfrage gab der 22-Jährige an, am Vortag einen Unfall verursacht zu haben. Wo genau sich der Unfall ereignet hat, konnte trotz intensiver Befragung nicht in Erfahrung gebracht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer hat am Sonntag oder Montag einen Unfall mit einem blauen VW Jetta gehabt oder beobachtet? Wer kann Hinweise zur Unfallstelle geben? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter 0631 369-2250 entgegen. |elz

