POL-DO: Einsatz gegen kriminelle Strukturen in der nördlichen Dortmunder Innenstadt

Beamte der Dortmunder Polizei haben am Dienstag (26.1.) erneut einen Kontrolleinsatz gegen kriminelle Strukturen in der nördlichen Dortmunder Innenstadt durchgeführt.

Bereits gegen 9 Uhr kam ihrem Streifenwagen auf der Mallinckrodtstraße ein junger Mann entgegen. Er wirkte nervös und verschwand plötzlich sehr zügig in einem dortigen Kiosk, als wolle er sich einer Kontrolle entziehen. Nicht die erfolgreichste Verhaltenstaktik, denn die Polizisten hielten an und folgten ihm nun. Im Kiosk sahen sie, wie der Mann mehrere Tütchen - augenscheinlich gefüllt mit Marihuana - aus seiner Jacke holte und wegwarf. Insgesamt 30 stellten die Beamten letztlich sicher. Der 18-Jährige erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige.

Gut drei Stunden später gab es ein Wiedersehen im Keuningpark. Als der 18-Jährige die Polizeibeamten sah, versuchte er erneut zu flüchten. Und auch dieses Mal warf er dabei augenscheinlich Drogen weg. Die Beamten stellten hier elf Tütchen sicher. Und weil sie ihm vor Stunden bereits die Konsequenzen eines nichtbefolgten Platzverweises erläutert hatten, führte sein Weg nun ins Polizeigewahrsam. Inklusive weiterer Strafanzeige.

Im Rahmen des Einsatzes folgten noch zwei weitere Strafanzeigen wegen illegalen Handels und des Besitzes von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus überprüften die Polizisten über ein Dutzend Personen der bekannten Drogenszene und teilten ihnen Platzverweise aus. Zwei von ihnen verstießen durch ihren Aufenthalt in Dortmund gegen bestehende räumliche Beschränkungen. Gegen einen 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der am Dietrich-Keuning-Haus unterwegs war, bestand zudem ein Hausverbot für das dortige Gelände. In der Folge fertigten die Beamten gegen die drei entsprechende Strafanzeigen.

