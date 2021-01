Polizei Dortmund

POL-DO: 80-Jähriger ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Dienstagabend (26. Januar) ist ein älterer Herr an der Burgholzstraße ausgeraubt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem Senior auf den Rücken und entriss ihm seine Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 80-Jährige aus Waltrop gegen 21.10 Uhr in der Hauseingangstür zu einem Mehrfamilienhaus an der Burgholzstraße auf. Vollkommen unerwartet verspürte er einen Schlag auf seinen Rücken. Eine unbekannte Person entriss ihm seine Umhängetasche und flüchtete. Der Senior verfolgte den Mann noch über die Bergmannstraße bis in die Braunschweiger Straße, bevor er ihn aus den Augen verlor.

Zurück am Tatort bat er einen Zeugen darum die Polizei zu informieren.

Der nach eigenen Angaben unverletzte Senior beschrieb den alarmierten Beamten den Täter als etwa 165 cm groß, mit dunklen Haaren - eventuell handelte es sich aber auch um eine Kapuze - und einer schlanken Statur. Neben einer dunklen Hose trug er eine reflektierende gelbe, knielange Jacke - ähnlich einer Bauarbeiterjacke.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Tasche durch eine Zeugin in der Braunschweiger Straße gefunden wurde. Die genaue Bezifferung des Schadens ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet und/oder eine der Beschreibung entsprechende Person im Bereich des Tatorts gesehen? Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

