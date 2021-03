Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Mutwillige Beschädigungen an ihren Autos haben zwei Fahrzeugbesitzer aus dem Stadtgebiet bei der Polizei angezeigt. Betroffen waren Pkws in der Pariser Straße und in der Plauener Straße.

In der Pariser Straße entdeckte ein Anwohner am Dienstagvormittag, dass unbekannte Täter das Fahrzeug auf der Fahrerseite zerkratzt haben. Der schwarze Pkw stand zwischen 08:55 und 10:15 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 347. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter auch weitere Autos angegangen haben. Auch hier bittet die Polizei, dass sich eventuell Geschädigte melden.

In der Plauener Straße wurde schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein grauer Opel Meriva zerkratzt. Der Wagen stand an der Straße Höhe der Hausnummer 11. An selber Stelle wurde eine Woche zuvor zwischen dem 21. März und dem 22. März ein grauer KIA zerkratzt. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf mögliche Täter.

In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem sind zu den jeweiligen Zeiten Personen aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell