Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Rotenburg/F. (ots)

Bebra - Am Samstag, 06.03.2021, 09:10 Uhr befuhr ein 63-jähriger Bebraner mit seinem PKW die Goethestraße in Bebra aus Richtung der Straße Am Bünberg. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Bebraner mit seinem PKW die Gilfershäuser Straße aus Richtung Innenstadt. Der 64-jährige wollte nach links in die Goethestraße abbiegen und hatte den Abbiegevorgang bereits begonnen. Der 63-jährige wollte aus der Goethestraße nach links auf die Gilfershäuser Straße einbiegen, hierbei übersah er den abbiegen PKW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An der Einmündung gilt die Verkehrsregel "Vorfahrt gewähren" für Verkehrsteilnehmer aus der Goethestraße. Durch den Zusammenstoß wurde der 64-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden PKW wird auf 7000,00EUR geschätzt.

Rotenburg/F. - Am Samstag, 06.03.2021, 14:30 Uhr befuhr eine 41-jährige ungarische Staatsbürgerin mit ihrem PKW die Heinz-Meise-Straße in Rotenburg aus Richtung Herz- und Kreislaufzentrum in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr eine 43-jährige Fahrzeugführerin aus Gronau (Westf.) in entgegengesetzter Richtung. Am Ausgang einer Rechtskurve geriet die Ungarin auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit dem entgegenkommenden PKW zusammen. Der Sachschaden an beiden PKW wird 7000,00EUR geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Da während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch bei der Unfallverursacherin wahrnehmbar war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell