Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bentley rammt Stromverteilerkasten

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitagabend gegen 19:25 Uhr befuhr ein 24-jähriger Hersfelder mit einem von einem Bekannten ausgeliehenen Auto den Seilerweg in Richtung Am Wendeberg. Beim Versuch nach rechts in die Straße Am Wendeberg abzubiegen verlor der Fahrer die Kontrolle über das mehr als 600 PS starke und im Neupreis über 200.000 EUR teuren Bentley Continental GT Speed und landete in der Böschung. Hierbei kollidierte er dann auch mit einem Stromverteilerkasten. Der Schaden am Stromverteiler wurde durch die Beamten auf etwa 450 EUR geschätzt. Der Schaden am Auto dürfte über 10.000 EUR betragen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621 - 9320 zu melden.

(Berichterstatter: Polizeistation Bad Hersfeld, Figge, PHK)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell