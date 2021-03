Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Obstbäume beschädigt - Zeugen gesucht!

Fulda (ots)

Künzell/Pilgerzell- Am Sonntag (28.02.) stellten Mitarbeiter des Ordnungsamts Künzell fest, dass Unbekannte in einem Ortsteil mehrere Obstbäume beschädigt hatten. Am alten Sportplatz von Pilgerzell hatten die Täter junge Apfelbäume angekratzt. Außerdem waren im Bereich einer Streuobstwiese in der "Waidmannsruh" mehrere junge Obstbäume gefällt worden. Wer in den Tagen vor dem 28. Februar in den entsprechenden Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

