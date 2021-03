Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl in Lebensmittelmarkt - Einbruch in Behördengebäude - Werkzeug aus Transporter gestohlen - Fahrraddiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl in Lebensmittelmarkt

Mücke/Nieder-Ohmen - Ein Unbekannter betrat am Donnerstagabend (04.03.), kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr, einen Lebensmittelmarkt in der Merlauer Straße. Beim Bezahlen griff der Täter plötzlich in die geöffnete Kasse und stahl Bargeld in unbekannter Höhe. Danach ergriff er die Flucht. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: Circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 190 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Aussehen, khakifarbener oberschenkenlanger Mantel, hellbraune Wollmütze, Person sprach akzentfrei deutsch Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Behördengebäude

Lauterbach - Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (04.03.) in ein Behördengebäude in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Büros. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Wartenberg / Angersbach - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (04.03.) Werkzeuge aus einem Transporter in der Krombergstraße. Die Täter drangen in den im Hof eines Wohnhauses stehenden Mercedes Vito ein und entwendeten unter anderem einen Stemmhammer. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Fahrraddiebstahl

Schotten - In der Nacht auf Donnerstag (04.03.) stahlen Unbekannte in der Otto-Müller-Straße ein Fahrrad. Das schwarz-grüne Mountainbike der Marke Trek stand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und hatte einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

