Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kontrolle von Kleintransporter - Zahlreiche Verstöße in vielen Bereichen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kontrolle von Kleintransporter - Zahlreiche Verstöße in vielen Bereichen

Osthessen - Wir sehen sie zu Hauf auf unseren Straßen: Weiße Kastenwagen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs sind - auch Kleintransporter oder "Sprinter" genannt.

Bei drei Sonderkontrollen im Februar wurden durch die AG Kasten des Polizeipräsidiums Osthessen - einem Zusammenschluss von interessierten Kollegen der Polizeistationen Bad Hersfeld und Petersberg - insgesamt 30 Verstöße gegen die Sozialvorschriften, also dem Nachweis über Ihre Arbeits- und Fahrertätigkeiten, festgestellt. Fünfmal wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet, wobei bei einem der Fahrer ein eineinhalbjähriger illegaler Aufenthalt in Deutschland offenkundig wurde. Darüber hinaus mussten die Beamten drei Verfahren wegen Verstößen gegen die bestehenden Kabotageregeln zur Anzeige bringen. Kabatogefahrten sind Fahrten, die ausländische Unternehmen nach Auslieferung ihrer Güter in einem europäischen Mitgliedstaat auf dem Rückweg in Deutschland durchführen dürfen.

Bedenkt man nun, dass bei den Kontrollmaßnahmen rund 50 Fahrzeuge kontrolliert wurden, so wird deutlich, dass im Bereich der Kurier- und Expressdienste auch weiterhin erheblicher Kontrollbedarf besteht.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Petersberg

