Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katalysator gestohlen

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Niederaula - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Mittwoch (03.03.) in der Schlitzer Straße den Katalysator eines schwarzen 3-er BMWs. Das Auto stand in der Zufahrt zu einem Logistikunternehmen. Die Täter durchtrennten die Verbindungsrohre zur Auspuffanlage vermutlich mit einem Trennschleifer und verursachten einen Gesamtschaden von 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell