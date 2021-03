Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Folgeunfall auf der B 254 zwischen Großenlüder und Fulda; 7 verletzte Personen und Gesamtsachschaden in Höhe von 16.000,-Euro

4 verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von 8000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 05.03.2021, gg. 10.55 Uhr, auf der B 254 zwischen Großenlüder und Fulda in Höhe der Ausfahrt Rodges.

Eine 29-jährige Frau aus Lauterbach befuhr mit ihrem PKW, einem Nissan Micra, die B 254 aus Fahrtrichtung Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Fulda. Dazu benutzte sie den linken von zwei Fahrspuren für ihre Fahrtrichtung. In Höhe der Ausfahrt Rodges kam die 29-Jährige mit ihrem PKW ins Schleudern, drehte sich mehrmals um die eigene Achse, prallte in einen entgegenkommenden PKW, einen Skoda Fabia, und wurde anschließend in den Straßengraben geschleudert.

Die 29-jährige Unfallverursacherin und ihre beiden Mitfahrer, ein 83-jähriger Mann sowie dessen 83-jährige Ehefrau, beide ebenfalls aus Lauterbach stammend, als auch die Fahrerin des Skoda Fabia, eine 69-jährige Frau aus Dietershausen, hatten alle Glück im Unglück. Mit multiplen Prellungen und Abschürfungen und Verdacht auf Schock und Schleudertraumata wurden sie vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, so dass diese jeweils von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten.

Aufgrund des vorangegangen Verkehrsunfalls mit einhergehenden abbremsenden Fahrzeugen ereignete sich fast zeitgleich ein Folgeunfall. Eine 53-jährige Frau aus Lauterbach befuhr mit ihrem PKW, einem VW Caddy, die B 254 aus Fahrtrichtung Großenlüder-Bimbach kommend in Fahrtrichtung Fulda. Hierzu benutzte die 53-Jährige den rechten von zwei Fahrspuren. Aufgrund des vorangegangen Verkehrsunfalls bremsten vorausfahrende Verkehrsteilnehmer und auch die 53-Jährige ihre Fahrzeuge ab. Die hinter ihr fahrende PKW-Fahrerin, eine 58-jährige Frau aus Herbstein, die mit ihrem Ford Fiesta unterwegs war, erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den VW Caddy auf.

Auch hier hatten alle Beteiligte Glück im Unglück. Die 58-Jährige Unfallverursacherin, sowie die 53-Jährige VW-Caddy Fahrerin, als auch ihr 50-jähriger Mitfahrer, aus Lauterbach stammend, wurden alle leichtverletzt und mit multiplen Prellungen und Verdacht auf Schleudertrauma vorsorglich in angrenzende Krankenhäuser eingeliefert.

Auch hier waren beide Fahrzeuge so beschädigt gewesen, dass diese jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich hier ebenfalls auf 8000,- Euro.

An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Rettungskräften eingesetzt. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Bimbach, 1 Notarztwagen und 7 Rettungswagen vor Ort. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte der Straßenverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

