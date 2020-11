Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 33-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Attendorn

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich auf der Heldener Straße in Attendorrn am Freitag (27. November) gegen 13.25 Uhr ereignet. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf einen an einer Ampel wartenden Kradfahrer auf. Er gab an, dass er aufgrund der tiefstehenden Sonne so geblendet wurde, dass er diesen nicht sah. Durch die Kollision wurde der 33-jährige Kradfahrer verletzt. Zur weiteren Untersuchung kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

