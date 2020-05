Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nachtrag zur Pressemeldung "Räuber festgenommen"

Gelsenkirchen (ots)

Unsere Pressemeldung mit dem Titel "Räuber festgenommen" vom 22. Mai 2020, 14.47 Uhr, wird wie folgt ergänzt: Weitere Ermittlungen der Gelsenkirchener Polizei führten zur Aufklärung eines dritten Raubüberfalls auf einen Kiosk am Brößweg in Buer. Diese Tat hatte sich am Donnerstagmorgen, 21. Mai, gegen 10.30 Uhr ereignet. Die Pressemeldung zu dem Fall finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4603088. Der am Freitag festgenommene 40-Jährige wird verdächtigt, auch diesen Überfall begangen zu haben. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

